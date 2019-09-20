Son Dakika Haberleri: Antonio Banderas yeni müzikali için yaptığı provada alkış topladı
Son Dakika Dünya Haber

Antonio Banderas yeni müzikali için yaptığı provada alkış topladı

1 saat önce

İspanyol oyuncu Antonio Banderas, memleketi Malada yeni müzikal projesi 'A Chorus Line' için izleyiciye açık provada sahne aldı.

İspanyol oyuncu Antonio Banderas, memleketi Malada yeni müzikal projesi 'A Chorus Line' için izleyiciye açık provada sahne aldı.

Antonio Banderas yeni müzikali için yaptığı provada alkış topladı

Antonio Banderas, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik
ABD'de elektronik sigara kaynaklı hastalıkta vaka sayısı 500'ü geçti Çatıda panter gören bina sakinleri ne yapacağını şaşırdı İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ya da Suudi Arabistan saldırırsa topyekün savaş çıkar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 01:24:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antonio Banderas yeni müzikali için yaptığı provada alkış topladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]