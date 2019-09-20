Antonio Banderas yeni müzikali için yaptığı provada alkış topladı
1 saat önce
İspanyol oyuncu Antonio Banderas, memleketi Malada yeni müzikal projesi 'A Chorus Line' için izleyiciye açık provada sahne aldı.
İspanyol oyuncu Antonio Banderas, memleketi Malada yeni müzikal projesi 'A Chorus Line' için izleyiciye açık provada sahne aldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:09
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