Edirne'de otomobil 14 yaşındaki bisikletçi Efe'ye çarptı!
1 saat önce
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında bisiklet sporcusu yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:51 Kaynak: AA
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında bisiklet sporcusu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne-Kapıkule Yolu üzerinde antrenman yapan bisiklet sporcusu Efe Kaya (14), Yusuf Kapi idaresindeki 22 AAK 730 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri geldi.
Kazada sol kolu kırılan Kaya, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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