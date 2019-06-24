Son Dakika Haberleri: Edirne'de otomobil 14 yaşındaki bisikletçi Efe'ye çarptı!
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Edirne'de otomobil 14 yaşındaki bisikletçi Efe'ye çarptı!

1 saat önce

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında bisiklet sporcusu yaralandı.

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında bisiklet sporcusu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne-Kapıkule Yolu üzerinde antrenman yapan bisiklet sporcusu Efe Kaya (14), Yusuf Kapi idaresindeki 22 AAK 730 plakalı otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri geldi.
Kazada sol kolu kırılan Kaya, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne'de otomobil 14 yaşındaki bisikletçi Efe'ye çarptı!
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:51 Kaynak: AA
Efe Kaya, Edirne, Güncel
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