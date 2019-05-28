AP seçimlerini kazanan Berlusconi Brüksel'de
1 saat önce
Avrupa Parlamentosu seçimlerini kazanan İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi Brüksel'e taşınıyor. İtalya'da 25 yıldır siyasetin içinde olan ve kendinden sık sık söz ettiren Berlusconi ilk defa Avrupa Parlamenteri olarak görev yapacak.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:38
Parlamentosu seçimlerini kazanan İtalya
'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi Brüksel
'e taşınıyor.
İtalya'da 25 yıldır siyasetin içinde olan ve kendinden sık sık söz ettiren Berlusconi ilk defa Avrupa Parlamenteri olarak görev yapacak. İtalyan basını milyarder Berlusconi'nin hazırlıklar kapsamında Brüksel'de havuzlu bir ev aldığını öne sürüyor.
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