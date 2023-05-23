Apartman görevlisi, su basan dairede ölü bulundu - Son Dakika
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Apartman görevlisi, su basan dairede ölü bulundu

23.05.2023 19:12

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 katlı iş merkezinin görevlisi Necip Özdemir, su basan dairede ölü bulundu.

Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan 7 katlı iş merkezinin sakinleri, 1. katı su bastığını ve aynı katta bulunan dairenin de kapısının açık olduğunu fark etti. Su birikintilerinin olduğu daireye girenler, apartman görevlisi Necip Özdemir'i (55) hareketsiz halde yatarken buldu.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Necip Özdemir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri ise daire içinde detaylı incelemeler yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Apartman görevlisi, su basan dairede ölü bulundu
Apartman görevlisi, su basan dairede ölü bulundu
Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Caddesi, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Apartman görevlisi, su basan dairede ölü bulundu - Son Dakika


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