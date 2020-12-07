Apartman sakinlerinden "hayat kurtaran" bağış - Son Dakika

Apartman sakinlerinden "hayat kurtaran" bağış

07.12.2020 11:05

Kayseri'de kanser hastası 16 yaşındaki Muhammed Yasin Korkmaz için gerekli acil kan ihtiyacı, öğretmen Yasin Örer'in sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kısa sürede organize ettiği apartman komşularınca karşılandı.

Kayseri'de kanser hastası 16 yaşındaki Muhammed Yasin Korkmaz için gerekli acil kan ihtiyacı, öğretmen Yasin Örer'in sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kısa sürede organize ettiği apartman komşularınca karşılandı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktorlar ve sağlık çalışanları, tedavi gören kanser hastaları için gönüllü bağışta bulunan ve bağışçı bulan felsefe grubu öğretmeni Yasin Örer'e ulaşarak 16 yaşındaki lösemi hastası Muhammed Yasin Korkmaz için acil 8 ünite kana ihtiyaç olduğunu iletti.

Bunun üzerine harekete geçen Örer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aynı apartmanda yaşadığı komşularına ulaştı.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından Örer ve 10 apartman sakini Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi'ne gelerek Muhammed Yasin'in tedavisi için kan bağışı yaptı.

Yasin Örer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kemik İliği Bölümü'nde tedavi gören kanser hastası çocuklar için kan ihtiyacı olduğunda doktorların kendisiyle bağlantı kurduğunu söyledi.

Muhammed Yasin Korkmaz için acil kana ihtiyaç olduğunu öğrenince harekete geçtiğini anlatan Örer, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çok fazla kişiyle iletişime geçemediğini ve durumu apartmandaki komşularına ilettiğini belirtti.

"Herkes evinde otururken hayat kurtaralım diye bir araya geldik." diyen Örer, "Kan bağışı çok azaldı. Kanser hastası çocukların yaşamasını istiyorsak kan bağışı yapmak dışında bir alternatifimiz yok. Hayat kurtarmak için insanları bağış yapmaya bekliyoruz." dedi.

"İnsanları bilgilendirmemiz lazım"

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kan Bankası İdari Sorumlusu Doç. Dr. Ekrem Ünal ise salgın nedeniyle kan bağışında ciddi oranda azalma meydana geldiğine dikkati çekti.

Apartman sakinlerinin takdir edilen bir davranış sergilediğini vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Yasin öğretmen apartmandaki bütün sakinleri alıp getirmiş. Bu duyarlılıklarından dolayı onlara teşekkür ediyorum. Kan, hiçbir zaman yerine koyamayacağımız, insanların temin edeceği bir şey. Masum çocuklarımıza, yardıma muhtaç insanlara kan bağışlamamız lazım. Pandemiden dolayı hafta sonu günlük 50-60 ünite kan alınıyordu. Şimdi ise sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu iki günde 20 ünite kan alınmış. Fakat hastanemizden 200 ünite kan çıkışı olmuş. Bu konuda insanları bilgilendirmemiz lazım."

"Kan bağışı gerçekten hayat kurtarıyor"

Apartman sakini Necmettin Halil Ateş de Yasin öğretmenin kanser hastası bir çocuğa kan ihtiyacı olduğunu belirtmesi üzerine diğer komşularıyla kan vermek için yola çıktıklarını söyledi.

Tanımadığı birine yardım ettiğini aktaran Ateş, kan bağışının herkesin vatandaşlık görevi olması gerektiğini dile getirdi.

Baba Ramazan Korkmaz ise toplumsal bir duyarlılıkla çocuğunun ihtiyaç duyduğu kanı karşılamak için bir araya gelen apartman sakinlerine teşekkür ederek "Çocuğum 24 gündür burada yatıyor. Çok zor bir süreç. Kan bağışı gerçekten hayat kurtarıyor. 8 ünite kana ihtiyaç vardı. İnsanlar buraya yardımcı olmak için geldi ve kendilerine çok minnettarım." diye konuştu.

Apartman sakinlerinden hayat kurtaran bağış
Apartman sakinlerinden hayat kurtaran bağış
Apartman sakinlerinden hayat kurtaran bağış
Apartman sakinlerinden hayat kurtaran bağış

Yasin Korkmaz, 112 Acil, Apartman, Kanser, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Apartman sakinlerinden 'hayat kurtaran' bağış - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında
Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı         
11:24
Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor         
10:46
İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu         
10:30
Japonya'da kuş gribi salgını dalga dalga yayılıyor: 134 bin tavuk itlaf ediliyor Japonya'da kuş gribi salgını dalga dalga yayılıyor: 134 bin tavuk itlaf ediliyor         
10:18
Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz         
09:57
10 günde ailesinden 4 kişiyi koronadan kaybetti 10 günde ailesinden 4 kişiyi koronadan kaybetti         
09:39
Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak         
09:34
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı         
08:27
Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı         
05:03
Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı         
04:05
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 11:33:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Apartman sakinlerinden "hayat kurtaran" bağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei