"Apple Music" radyo yayına başlıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Salı günü yaptığı açıklamada, Apple Music üzerinden iki radyo kanalının yayına başlayacağını ve daha önce "Beats 1" adıyla yayın yapan radyo kanalının adının da "Apple Music 1" olarak değiştirdiğini duyurdu.

Yeni radyo kanallarının adlarını da, "Apple Music Hits" ve "Apple Music Country" olarak duyuran Apple, "Hits" kanalından 80ler, 90lar ve 2000lerin hit müziklerinin dinlenebileceğini, "Country" kanalından da "country müziğe" odaklanacağını açıkladı.