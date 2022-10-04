Apple yetkilisinden Dynamic Island açıklaması - Son Dakika
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Apple yetkilisinden Dynamic Island açıklaması

04.10.2022 08:22
Apple yetkilisinden Dynamic Island açıklaması

Apple UI (Kullanıcı arayüzü) Tasarım Başkan Yardımcısı Alan Dye, Dynamic Island kullanıcı arayüzü ile ilgili açıklama yaptı.

Apple, iPhone 14 Pro ve Pro Max ile birlikte çentik yerine Dynamic Island teknolojisine geçiş yaptı. Apple UI Tasarım Başkan Yardımcısı Alan Dye, Dynamic Island kullanıcı arayüzü ile ilgili açıklama yaptı.

Çentikli ekran tasarımı, ilk olarak 2017 yılında iPhone X modelinde karşımıza çıktı. Uzun süredir kullanıcılar tarafından eleştirilen çentik, nihayet yerini farklı bir tasarıma bıraktı.

Alan Dye: "Dynamic Island, yıllarca süren tartışmanın sonucu."

iPhone 14 Pro ve Pro Max'te ön kamera ve Face ID sensörü başta olmak üzere birçok sensör küçük bir alanda toplandı. Apple, yeni tanıttığı teknolojiyle birlikte, Dynamic Island özelliğinin uygulamalar ile uyumlu çalışacağını duyurdu.

Apple yetkilisinden Dynamic Island açıklaması

Dye, şirketin yıllardır çentik boyutunu küçültmek için çalışma yürüttüğünü ve bu değişiklikten en iyi nasıl yayarlanılabileceğini araştırdığını belirtti. Zarif tasarım ile kullanıcıların karşısına çıkmak istediklerinin altını çizen Dye, yeni arayüzün kullanıcıları memnun ettiğini söyledi.

Kusuru fırsata çevirmek: Dynamic Island ile çentiğe yeni bir boyut!

Yazılım mühendisi Craig Federighi, "Apple, fiziksel Ana Sayfa butonu olmadan kullanıcı arayüzünün nasıl daha iyi olacağını uzun süre araştırdı. Dynamic Island teknolojisi, iPhone X modelinden beri iOS işletim sistemindeki en büyük değişiklik." ifadelerine yer verdi.

Bu yeni özellik, aynı zamanda iPhone'un görünümünü de değiştirdi. Bununla birlikte, arka planda çalışan uygulamaların kontrolü daha da kolaylaştı.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

iPhone 14, Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Apple yetkilisinden Dynamic Island açıklaması - Son Dakika

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