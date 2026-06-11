Ara tatil ne zaman 2027, Ramazan Bayramı\'na mı denk geliyor? Ara tatil kalktı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dönemde gündeme gelen ara tatil uygulaması, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Eğitim öğretim takviminde önemli bir yer tutan bu kısa molalar, hem öğrencilerin dinlenmesini sağlıyor hem de akademik sürecin daha verimli ilerlemesine katkı sunuyor. Peki, ara tatil ne zaman 2027, Ramazan Bayramı'na mı denk geliyor? 2026-2027 ara tatil kalktı mı? Detaylar haberimizde.

ARA TATİL KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için açıklamalarda bulundu. Akademik takvimi yayımlayacaklarını söyleyen Yusuf Tekin, ara tatil uygulamasının devam edeceğini duyurdu.

ARA TATİL NE ZAMAN 2027

2027 yılı ara tatil tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi çalışma takvimine göre kesinleşecektir. Ancak mevcut planlama yaklaşımına göre ara tatiller genellikle kasım ve nisan aylarında uygulanmaya devam etmektedir.

2027 yılı için öngörülen sistemde de iki dönemli ara tatil uygulamasının korunması beklenmektedir. Buna göre:

Birinci dönem ara tatilinin Kasım ayı ortasında

İkinci dönem ara tatilinin ise Nisan ayı içerisinde

planlanması olasıdır. Ancak burada kritik nokta, ikinci dönem ara tatilinin Ramazan Bayramı takvimi ile çakışma ihtimalidir.