Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! - Son Dakika

Dün öğle saatlerinde Sultaniye mahallesinde edinilen bilgiye göre sokak ortasında araç içinde oturan kadın ile araç dışında bekleyen bir şahıs bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladılar.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN KADINA KÜFÜR ETTİ

Araba içinde sinir krizi geçiren kadın, olay yerinden gitmek isterken araç dışında bekleyen şahıs ise genç kadına dakikalarca hakaret ve küfürler yağdırdı.

ART ARDA TOKAT ATTI

Kadının arabadan çıkmasını isteyen şahıs, daha sonra kadını tokatlamaya başladı. Çevredeki vatandaşların ise dakikalarca olaya müdahale etmeden izlemesi pes dedirtti.

O ANLAR ANBEAN KAMERADA

Bir süre sonra araç olay yerinden uzaklaşırken maganda aracın arkasından baka kaldı. Yaşanılan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.