Arabaların ön camlarındaki siyah noktalar ne işe yarıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı

30.03.2026 16:32
Otomobillerde var olan ancak ne işe yaradığını bilmediğiniz sayısız detay var. Onlardan biri de arabaların ön camlarındaki siyah noktalar... Peki gündelik yaşamda birçoğumuzun gördüğü bu noktalar ne işte yarıyor? Detaylar haberimizde...

Araçların ön ve yan camlarında yer alan siyah noktalı bantların ne işe yaradığı yıllardır merak ediliyordu. Sürücülerin çoğu bu detayın yalnızca estetik amaçlı olduğunu düşünürken, gerçek işlevi şaşırttı.

SADECE GÖRÜNTÜ DEĞİL, KRİTİK BİR GÖREV ÜSTLENİYOR

Camların kenarlarında bulunan ve “sır bandı” olarak adlandırılan bu siyah noktalar, aslında ısıyla uygulanan seramik bazlı bir boya olarak biliniyor. Bu özel kaplamayı camdan kazımak neredeyse imkansız. Modern araçların ön camlarının üst orta kısmında ve yan camların kenarlarında yer alan bu bant, birden fazla önemli işlevi aynı anda yerine getiriyor.

GÜNEŞTEN KORUYOR, SIZINTIYI ENGELLİYOR

Sır bandının en önemli görevlerinden biri, cam ile araç arasındaki yapıştırıcı malzemeyi güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korumak. Aynı zamanda yağmur suyunun içeri sızmasını önleyerek aracın izolasyonuna katkı sağlıyor. Bu bant, camın araç gövdesine daha sağlam şekilde tutunmasına yardımcı olurken, güneş ışığının sürücünün görüşünü olumsuz etkilemesini de azaltıyor.

HEM DAYANIKLILIK HEM ESTETİK SAĞLIYOR

Sır bandı, yapıştırıcı maddenin daha güçlü bir yüzeye tutunmasını sağlarken, aynı zamanda bu malzemenin dışarıdan görünmesini de engelliyor. Böylece hem güvenlik hem de estetik açıdan önemli bir rol üstleniyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:28:47.
