Araban-Besni Duble Yolu'nda Asfaltlama Başladı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Araban-Besni arasındaki duble yol yapım çalışmalarında asfaltlama aşamasına geçildiğini bildirdi.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep–Yavuzeli–Araban hattında daha önce tamamlanan duble yolun devamı niteliğindeki Araban–Besni güzergahında yapım çalışmalarına Eylül 2025 itibarıyla başlandığını belirtti.

Başlayan çalışmalar kapsamında ilk 4 kilometrelik kesimin Plentmiks temel seviyesinde tamamlandığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti.

"Bir yandan yol yapım imalatlarını sürdürürken, diğer yandan güzergah üzerinde bulunan ve çalışmaları yavaşlatan enerji nakil hatlarının proje ve deplase işlemleri için ilgili kurumlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda özellikle BOTAŞ'a ait petrol boru hattı geçişi için koruma yapısı ve baca deplasesi süreci devam ediyor. Tüm altyapı kurumlarıyla koordinasyon içinde hareket edip özellikle kar yağışı sonrası yol yüzeyinin korunması amacıyla astar uygulaması yapılmıştır. Sathi kaplama imalatı kış şartlarında teknik olarak mümkün olmadığı için bu imalat için gerekli agrega malzemeleri şantiyeye stoklanmış ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir."