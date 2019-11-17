Son Dakika Haberleri: Arabasıyla sahte içki satan şüpheli yakalandı
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Arabasıyla sahte içki satan şüpheli yakalandı

7 saat önce

Ümraniye'de arabasıyla sahte içki sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Arabasıyla sahte içki satan şüpheli yakalandı, System.String[]

Ümraniye'de arabasıyla sahte içki sattığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atilla K'nin (56) kent genelinde arabasıyla sahte içki sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin aracının Atakent Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde olduğunu belirleyen ekipler. olay yerine gitti.

Polisi fark ederek kaçan şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Araçta yapılan aramada 110 adet dolu sahte içki şişesi, 5 litrelik etil alkol ve 1,5 litrelik el yapımı rakı ele geçirildi.

Gözaltına alınan Atilla K, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Atakent Mahallesi, Reşitpaşa, Ümraniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 03:50 Kaynak: AA
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