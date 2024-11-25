Araç alımında yeni dönem 5 Aralık'tan itibaren başlıyor - Son Dakika
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Otomobil

Araç alımında yeni dönem 5 Aralık'tan itibaren başlıyor

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Araç sigortasında yeni dönem başlıyor. Artık 5 Aralık'tan sonra araba satın almak için bilmeniz gereken önemli bir kural var. Yeni düzenleme ile 5 Aralık'tan itibaren araç satışlarında trafik sigortasını aynı gün yaptırmak zorunlu olacak.

25.11.2024 14:41  Güncelleme: 14:58
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Otomobil satışlarında trafik sigortası süresi 5 Aralık itibarıyla değişiyor. Düzenleme ile sigorta işleminin araç satışının gerçekleştiği gün yapılması gerekecek. Sigortanın ertesi güne bırakılması halinde ilave ücret ödenecek.

Otomobil satışlarında trafik sigortası süresi değişiyor. Yeni düzenleme 5 Aralık itibarıyla uygulamaya girecek.

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda araç satıldıktan sonraki 15 gün içinde sigorta poliçesi yaptırma imkanı kalkacak.

Uygulama ile trafik sigortasının araç satışının gerçekleştiği gün yapılması zorunlu olacak.

Sigortanın ertesi güne bırakılması halinde poliçeye yüzde 5'lik sürprim eklenecek.

Araç satışının hafta sonu nöbetçi noterlerde yapılması halinde sigorta işleminin takip eden ilk iş gününde yapılması gerekecek.

Anayasa Mahkemesi, "Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde, devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır." maddesini iptal etmişti.

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Son Dakika Otomobil Araç alımında yeni dönem 5 Aralık'tan itibaren başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araç alımında yeni dönem 5 Aralık'tan itibaren başlıyor - Son Dakika
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