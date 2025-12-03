Araç Kavgasında Yaralama: Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
Araç Kavgasında Yaralama: Şahıs Tutuklandı

Araç Kavgasında Yaralama: Şahıs Tutuklandı
03.12.2025 15:08
Hatay'da araç alımında anlaşmazlık yaşayan Y.E.T., A.K.'yi yaraladı ve aracı çaldı, tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde araç alım, satımı konusunda anlaşamadığı ve masraflarını karşılamasını talep ettiği araç sahibini yaralayarak aracı kaçıran şahıs tutuklandı.

ARAÇ SAHİBİNİ ÖNCE YARALADI, SONRA ARABAYLA KAÇTI

Olay; 1 Aralık 2025 tarihinde Arsuz ilçesinde meydana geldi. Y.E.T. adlı şahıs satın almak istediği A.K.'ye ait araç konusunda anlaşmaya varamayınca masraflarını karşılamasını talep ettiği araç sahibi A.K.'yı hayati önem arz edecek şekilde yaraladı, ardından aracı alarak olay yerinden ayrıldı. Şikayet üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada; Y.E.T. araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayın şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Araç Kavgasında Yaralama: Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

