Son Dakika Haberleri: Araç muayene istasyonu şube müdürüne 'zimmet'ten gözaltı
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Araç muayene istasyonu şube müdürüne 'zimmet'ten gözaltı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, araç muayene istasyonu şube müdürü F.K., yaklaşık 1 milyon 180 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Araç muayene istasyonu şube müdürüne 'zimmet'ten gözaltı, System.String[]

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, araç muayene istasyonu şube müdürü F.K., yaklaşık 1 milyon 180 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. F.K., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Çivril Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan araç muayene istasyonundaki kasa hesaplarında eksik çıktığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şube müdürü F.K.'nin, farklı zamanlarda, sahte belgelerle yaklaşık 1 milyon 180 bin lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Cumhuriyet savcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan F.K., bu sabah, evinde polis ekiplerince gözaltına alındı. F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Çivril, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:54 Kaynak: DHA
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