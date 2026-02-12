Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti

Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti
12.02.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koltuk kılıfındaki küçük bir sökük nedeniyle aracının ''ağır kusurlu'' sayılarak muayeneden bırakıldığını belirten vatandaş ''Böyle bir şey nasıl olabilir?'' diyerek duruma tepki gösterdi. Görüntü kısa sürede sosyal medyada da viral oldu.

Araç muayenesi için TÜVTÜRK istasyonuna giden bir vatandaş, koltuk kılıfındaki küçük bir sökük nedeniyle aracının "ağır kusurlu" sayılarak muayeneden bırakıldığını belirtti.

VATANDAŞ GEREKÇEYE TEPKİ GÖSTERDİ

Paylaşılan görüntülerde, koltuk kılıfında bulunan ufak bir sökük nedeniyle aracın ağır kusurlu olarak değerlendirilmesi dikkat çekti. Vatandaş, kararın orantısız olduğunu savunarak uygulamaya tepki gösterdi. Oradaki çalışanların kendisine koltuğun 250 liraya yapıldığını söylediğini belirten vatandaş, "Bana 'randevu alırız, tekrar girip yaptırırsınız' dediler. Bunun araştırılması lazım. O içeridekilerle dışarıdakiler bağlantılı mı?" ifadelerini kullandı.

YORUMLARDA "REKABET" VURGUSU

Kısa sürede yayılan paylaşımın altına çok sayıda yorum yapıldı. Bir kullanıcı, "Bakın arkadaşlar muadili yok. Bir firmanın muadili yoksa rekabet edeceği, kendini geliştireceği bir neden kalmaz" ifadelerini kullandı. Bazı kullanıcılar uygulamanın mevzuata dayandığını savunurken, bazıları ise kararın ağır olduğunu dile getirdi.

POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde TÜVTÜRK muayene istasyonuna giden polis memuru Melih Okan Keskin, kurum çalışanları tarafından darp edilmişti. Keskin, olayın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler Meclis'te yaşanan arbedeye siyasilerden ardı ardına tepkiler
Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı Hemen kara listeye alındı Ünlü fenomen uçakta sigara yakıp kamerayı açtı! Hemen kara listeye alındı
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Trump, İsviçre’ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı Trump, İsviçre'ye uyguladığı yüzde 39 vergi artışının sebebini açıkladı
Fenerbahçe’de Tedesco’nun geleceğiyle ilgili karar Fenerbahçe'de Tedesco'nun geleceğiyle ilgili karar
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak

17:02
Serdal Adalı yeni transferi “Ohhh“ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Serdal Adalı yeni transferi "Ohhh" diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
16:48
Tedesco’dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu’na özel görev
Tedesco'dan, Trabzonspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na özel görev
16:05
Ramazan ayı için yeni karar Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
15:54
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan’ı gözyaşlarıyla uğurladı
Rol arkadaşları Kanbolat Görkem Arslan'ı gözyaşlarıyla uğurladı
15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 17:05:32. #7.11#
SON DAKİKA: Aracı muayeneden kalan vatandaş, sunulan gerekçeye isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.