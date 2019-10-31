Son Dakika Haberleri: ARAF 3 "Cinler Kitabı" korku vaat ediyor
Son Dakika Güncel ARAF 3 'Cinler Kitabı' korku vaat ediyor

ARAF 3 "Cinler Kitabı" korku vaat ediyor

1 saat önce

Antalya Film Festivali'ne kabul edilen ilk korku filmi 'Araf serisinin 3'üncüsü "Araf 3 Cinler Kitabı" 1 Kasım'da vizyona giriyor.

ARAF 3

Korku filmlerinin otoritesi olarak kabul gören Biray Dalkıran'ın yönettiği "Araf 3 Cinler Kitabı" nın başrollerini Mehmet Baştürk, Çağla Erdimen, Emre Özmen, Sevgi Akoğlu ve Ufuk Başar Can paylaşıyor. Yaşanmış bir olaydan esinlenilerek senaryosunu Şafak Güçlü'nün yazdığı "Araf 3" ün yönetmeni Biray Dalkıran, bu filmin serinin en iddialı yapımı olacağını özellikle vurguladı. Araf 3'ü çektiği en korkunç film olarak nitelendiren Biray Dalkıran, "Çekim aşamasından itibaren korku peşimizden ayrılmadı. Başrol oyuncum ailesinin yanına taşınmak zorunda kaldı, evinde yalnız kalamadığı için." şeklinde konuştu.

Başrol oyuncularından Çağla Erdimen ise çekimlerinden etkilenip ailesinin yanında taşındığını doğrularken, "Filmin ve senaryonun içerisine o denli girdim ki; evde yalnız kaldığımda açıklayamadığım duygular beni psikolojik olarak çok yıprattı. Set ortamı beni çok etkilemiş olmalı" dedi.

Biray Dalkıran, Araf, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:40 Kaynak: Bültenler
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