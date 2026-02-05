Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 16 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde D.K., isimli şahsın kasten yaralama suçundan 16 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR