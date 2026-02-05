Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı - Son Dakika
Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Aranan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
05.02.2026 12:08
Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan aranan D.K. jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan 16 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde D.K., isimli şahsın kasten yaralama suçundan 16 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

11:22
