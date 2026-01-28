Arap Partileri Ortak Listeyle Seçimlere Giriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arap Partileri Ortak Listeyle Seçimlere Giriyor

28.01.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail vatandaşı Arap partileri, 2026 seçimlerine ortak listeyle katılma kararı aldı.

Uzmanlara göre, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden dört Arap partisinin yaklaşan parlamento seçimlerine ortak listeyle katılma kararı, Arap oyunu seçimlerde etkin bir unsur haline getiriyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 4 partinin lideri, 2026 yılında yapılması beklenen genel seçimlere "Ortak Liste" ile katılmak için 22 Ocak'ta ön anlaşma imzaladı.

Hadaş, Balad, Ta'al, Ra'am partilerinin sırasıyla liderleri Eymen Avde, Sami Ebu Şehade, Ahmet Tıybi ve Mansur Abbas, Sahnin kentinde bir araya gelerek seçimlerde ortak liste çıkarma kararı aldı.

İsrail polisinin Arapların yaşadığı bölgelerde işlenen suçlara müdahalesiz kalarak suçluları teşvik etmesi nedeniyle Sahnin kentinde düzenlenen protestonun ardından bir araya gelerek "Ortak Liste Şimdi" başlıklı ön anlaşmayı imzalayan liderler, söz konusu adımın kamuoyundan gelen yoğun baskılar sonucu atıldığını vurguladı.

Ortak liste kararının önemli olduğuna işaret eden uzmanlar, nüfusu 10 milyon olan İsrail'de toplam nüfusun yüzde 21'ini oluşturan Arapların oy kullanma oranının artabileceğini ifade ediyor.

Kamuoyu yoklamaları, Arap partilerinin 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 10 sandalye kazanacağı tahmininde bulunsa da partilerin birleşmesinin, Arapların oy oranını artırarak Arap milletvekili sayısını 15'e çıkarabileceği öngörülüyor.

Arap partilerinin "ortak listesi"

Aynı Arap partileri, 2015'teki seçimlerde "Ortak Liste" adıyla tek bir listeyle girmiş ve 13 sandalye kazanmıştı. Bu durum 2019 seçimlerinde de tekrarlandı. 2020 seçimlerinde ise Ortak Liste 15 sandalye elde etmişti.

Ancak Arap partilerinin liste ortaklığı 2021'de dağıldı. Bu seçimlerde Demokratik Barış ve Eşitlik Cephesi ile Arap Değişim Hareketi 5'er, Birleşik Arap Listesi de 5 sandalye elde ederken, Balad, Meclise girememişti.

Ortak listede mutabakata varılması gereken meseleler

İsrail uzmanı Filistinli siyasi analist Vedi Ebu Nassar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortak bir liste oluşturma kararının ilk adım olduğunu, fiili bir liste kurulmadan önce üzerinde mutabık kalınması gereken pek çok detay bulunduğunu aktardı.

Bu detaylar arasında siyasi program, partiler arasındaki sandalye dağılımı, listenin lideri ve İsrail muhalefetinin hükümet kurma girişimine nasıl yaklaşılacağının yer aldığını belirten Ebu Nassar, bu konularda Arap partileri arasında görüş ayrılıkları olduğunu ifade etti.

Ebu Nassar, şöyle devam etti:

"Tam bir ortak liste olduğunu söylemeden önce partilerin tüm bu detaylarda anlaşması gerekiyor. bu ortaklı, seçim günü en fazla oy almak için yapılan teknik bir ittifak olup sonrasında her parti Meclis'te münferit mi hareket edecek? Bu önemli bir soru."

Ortak listenin gelecek seçimlere etkisi

Arap sokağında ortak bir liste oluşturulması yönünde ciddi bir halk baskısı olduğunu söyleyen Ebu Nassar, "Arap partileri birleşirse, Arap vatandaşların oy oranı artacaktır. Arapların oy oranı yüksek olursa buna bağlı olarak Arap partilerinin Meclis'te 15 belki de 17 sandalye kazanmasını bekleyebiliriz." dedi.

Ebu Nassar, Arapların oylarının, gelecek seçimlerde İsrail'in bir sonraki hükümetini kimin kuracağını belirlemede önemli rol oynayacağını savundu.

Arap vatandaşların oy verme oranının artması bekleniyor

Ebu Nassar, "Arap vatandaşların oy kullanma oranı ne kadar yükselirse, küçük sağcı partilerin başarı şansı o kadar düşer. Çünkü, bu partilerin seçimlerde oyların yüzde 3,25'i olan seçim barajını aşmaları gerekiyor. " dedi.

Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi'ni buna örnek gösteren Ebu Nassar, "Kamuoyu yoklamaları bu partinin barajı aşamayacağını gösteriyor. Arap seçmenin oy verme oranı yükselirse durumu siz düşünün." diye konuştu.

Arap partilerinin birlikteliği ve Arapların oy verme oranının artması yönündeki beklentilerin, İsrailli dini ve sağcı partilerde de oy verme oranını yükseltebileceğine dikkati çeken Ebu Nassar, şunları kaydetti:

"İsrail'deki dini ve sağcı partilerin çok büyük bir oy potansiyeli var ve bu kitle sandığa gitmeye teşvik edilebilir. Bu durumda Arapların rekabet edebilmesi için oy verme oranını çok daha fazla artırmaları gerekir.

Ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önceki seçimlerde olduğu gibi kazanmayı garanti altına almak için sağcı partileri birleşmeye zorlayabilir. Itamar Ben Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi, seçimlere Dini Siyonizm ile ittifak halinde girmiş, seçimlerin ardından ise ayrılmıştı."

Filistinli uzman Ebu Nassar, "Arapların oy verme oranı ne kadar yüksek olursa, Netanyahu'nun hükümet kurma ihtimali de o kadar azalır. Eğer Arap ittifakı gerçekleşirse ve Arap vatandaşların oy verme oranı yükselirse, Netanyahu çok zor bir durumda kalır." değerlendirmesinde bulundu.

Uzman Muhammed Helse ise İsrailli sağcı partilerin Arap partilerinin birlik olma eğilimine büyük bir endişeyle baktığını ve bu çabaların başarısız olmasını umduğunu belirtti.

Arapların oyu Netanyahu'nun önünde engel

Arap partilerinin tek bir liste altında birleşme ihtimalinin hala zayıf olduğu yönündeki görüşün İsrail'de hakim olduğuna işaret eden Helse, Arap partilerinin gerçekten birleşmeleri ve Arap seçmenin oy verme oranını artırmayı başarmaları halinde, engelleyici bir blok oluşturabileceklerine dikkati çekti.

Helse, "Arap vatandaşların oy verme oranının yükselmesi, Netanyahu'nun yeni bir hükümet kurma ihtimalini zorlaştıracaktır. Kamuoyu yoklamaları, bugün seçim yapılsa Arap partilerinin 10 sandalye kazanacağını gösteriyor. Ancak Arap partileri birleşir ve Arapların oy verme oranı artarsa, Araplar seçimlerde 15-16 sandalye, hatta daha fazlasını elde edebilir." ifadelerini kullandı.

İsrail'deki muhalefet partilerinin büyük çoğunluğunun, bir hükümet kurmak ve Likud lideri Netanyahu'nun hükümet kurmasını engellemek için bir Arap partisine dayanmayı reddettiğini belirten Helse, şunları kaydetti:

"Buna bir gösterge olarak, muhalefetteki Mavi-Beyaz Partisi lideri Benny Gantz'ın propaganda videosu yayımlayarak Araplara dayanmayan bir hükümet çağrısı yapması gösterilebilir.

Arap partilerinin ortak bir liste altında birleşmesi yönünde büyük bir Arap baskısı var ve bu da birliğe doğru ilerlemeleri üzerinde ciddi baskı unsuru oluşturuyor."

İsrailli Yahudi muhalefet partilerinin, Netanyahu'nun hükümet kurmasını engellemek için büyük olasılıkla Arap partilerinden birinin desteğine ihtiyaç duyacağını vurgulayan Helse, "kamuoyu yoklamalarının, muhalefetin bir hükümet kurabilmek için gerekli olan 61 sandalyeye ulaşmak adına en az bir Arap partisinin desteğine ihtiyaç duyacağını gösterdiğini" aktardı.

Helse, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yahudi partiler, özellikle 7 Ekim 2023 saldırısının ardından böyle bir ittifaka yönelik tepkilerden sonra hükümet kurmak için Arap desteğini kabul edecekler mi? Arap partileri ya da en azından bunlardan biri, Netanyahu'nun hükümet kurmasını engellemek için Yahudi muhalefete destek vermeyi kabul eder mi?

Bu gerçekleşirse, gerçekten kurulması halinde ortak listenin akıbeti ne olur? İhtimaller açık, tablo ise şu ana kadar belirsizliğini koruyor. Gelecek haftalar ve birkaç ay içinde yaşanacak gelişmeleri yakından takip etmek gerekiyor."

Kaynak: AA

Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arap Partileri Ortak Listeyle Seçimlere Giriyor - Son Dakika

Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Galatasaray’ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı Okan Buruk’tan Yunus ve Singo kararı Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın ortadan kayboldu Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın ortadan kayboldu
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

13:48
Real Madrid’den Arda Güler için olay açıklama
Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama
13:18
Uçak kalktı kalkacak Galatasaray’dan transferde 3. bomba
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
13:06
Galatasaray mucize olmazsa turlayacak
Galatasaray mucize olmazsa turlayacak
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:59
ATM’ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
ATM'ler için rakamlar güncellendi: İşte banka banka çekim ve yatırma limitleri
11:55
Fener’in yıldızı Galatasaray’ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:28
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir İşte Galatasaray’ın play off turundaki muhtemel rakipleri
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray'ın play off turundaki muhtemel rakipleri
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
11:02
Şara’dan Macron’a görülmemiş ayar Fransız lider öfkeden deliye döndü
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
10:50
“RTÜK göreve“ çağrıları Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
"RTÜK göreve" çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 13:51:38. #7.11#
SON DAKİKA: Arap Partileri Ortak Listeyle Seçimlere Giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.