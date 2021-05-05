Arapgir'in yöresel lezzeti Tandır Kebabı tescillendi - Son Dakika

Arapgir'in yöresel lezzeti Tandır Kebabı tescillendi

05.05.2021 15:17
Arapgir'in yöresel lezzeti Tandır Kebabı tescillendi, System.String[]

Arapgir Belediyesi tarafından Arapgir'e özgü Tandır Kebabı'nın tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru onaylandı. Arapgir'e özgü bir lezzet olan Tandır Kebabı artık Arapgir ile birlikte anılacak.

Arapgir'in yöresel lezzetlerinden Tandır Kebabı Türk Patent ve Marka Kurumu'nun onayıyla tescillendi.

Arapgir yöresine ait lezzetler arasında yer alan Tandır Kebabı, tuzlanarak odun ateşinde 3-5 saat pişiriliyor ve yine coğrafi işaretli köhnü üzümü ile servis ediliyor. Yolu Arapgir'e düşen vatandaşlar ise Tandır Kebabı'nın tadına bakmadan şehirden ayrılmıyor.

Arapgir Tandır Kebabı'nın diğer illerde yapılan Tandır Kebaplarından farklı olduğunu söyleyen vatandaşlar, Tandır Kebabı'nın tescillenmesinden duydukları mutluluğu ifade ederek Tandır Kebabı'nın muhteşem bir lezzet olduğunu söylediler.

Tandır Kebabı'nın tescillenmesinde büyük rol oynayan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise Arapgir mutfağının Türkiye'nin önde gelen mutfaklarından birisi olduğunu söyleyerek, "Arapgir mutfağının kendine ait çok özel tatları ve lezzetleri var. Saray kültürünün bir yansıması olan Arapgir mutfağı için de coğrafi işaret çalışmalarında bulunduklarını ifade eden Belediye Başkanı bu bağlamda ilçede bir de gastronomi merkezinin tamamlandığını belirtti. Kaşkaloğlu Konağında yapılacak bu proje için gastronominin daha iyi tanıtılması ve dünya mutfağında yer alması için çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Daha önceden almış olduğumuz Arapgir Köhnü Üzümü, Arapgir Mor Reyhanından sonra Arapgir Tandır Kebabının da tescillenmesiyle birlikte tescilli ürünlerimiz 3'e çıktı. Bunların yanı sıra Arapgir'imizin daha birçok ürünü ve lezzeti için de başvurularımız var. İlerleyen günlerde inşallah onları da tescilleyerek gastronomi anlamında ön plana çıkmak istiyoruz. Bu sebeple öncülüğünden dolayı Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Arapgir'in yöresel lezzeti Tandır Kebabı tescillendi

Gastronomi, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Arapgir'in yöresel lezzeti Tandır Kebabı tescillendi - Son Dakika


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