Aras EDAŞ Kış Koşullarında Enerji İçin Seferber

19.01.2026 09:18
Aras EDAŞ, olumsuz hava koşullarına rağmen 7/24 enerji arzını sağlamak için tüm imkanlarını kullanıyor.

Aras EDAŞ, olumsuz hava koşullarının enerji arzı üzerindeki etkisini en aza indirmek ve tüketicilere kesintisiz enerji sağlamak amacıyla tüm imkanlarını seferber ediyor. Arıza bakım onarım ekipleri, çetin kış koşullarının etkili olduğu kırsalda çalışmalarını 7/24 kesintisiz şekilde sürdürüyor.

Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken Aras EDAŞ arıza bakım ve onarım ekipleri zorlu kış koşullarına rağmen görevlerini aksatmadan yerine getiriyor.

Sorumluluk bölgelerinde meydana gelen arızalara anında müdahale eden ekipler, ağır kış şartları altında yürüttükleri özverili çalışmalarıyla takdir topluyor. Kış mevsiminin sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan Aras Elektrik ekipleri, özellikle kırsal alanlarda kar ve tipi nedeniyle yaşanan gidermek için büyük bir gayret gösteriyor.

Gelen ihbarlar üzerine olumsuz hava koşullarına rağmen harekete geçen ekipler, kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Araçların ulaşamadığı noktalara metrelerce kar içinde yürüyerek ulaşan ekipler, arızalara en kısa sürede müdahale edebilmek için yoğun çaba harcıyor.

Tipinin etkili olduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü anlarda dahi görevlerini aksatmayan Aras EDAŞ ekipleri, tüketicilerin mağdur olmaması için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

