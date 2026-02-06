Aras Kargo Eczacıbaşı ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Aras Kargo Eczacıbaşı ile Karşılaşıyor

06.02.2026 13:01
Son 3 maçını kaybeden Aras Kargo evinde Eczacıbaşı ile mücadele edecek. Biletler tükendi.

SULTANLAR Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Aras Kargo yarın evinde Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.30'da başlayacak 20'nci hafta mücadelesini Sema Kayıkçı, Gani Arslan hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın 750 TL'den satışa sunulan 1'inci Kategori biletleri tükendi. Biletlerin satışı deplasman tribünü 750, 2'nci Kategori 400, 3'üncü Kategori 300 TL'den sürüyor. Ligde 19 maçta 9 galibiyet alan 8'inci sıradaki Aras Kargo, 15 galibiyeti bulunan 3'üncü basamaktaki Eczacıbaşı'na ilk yarıda deplasmanda 3-0 yenilmişti.

GÖZTEPE VE AYDIN DEPLASMANDA

Ligde Türk Hava Yolları (D) ve İlbank'ı yenerek 2'de 2 yapan Göztepe yarın Ankara deplasmanında Zeren Spor ile kozlarını paylaşacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılı takım 6 galibiyetle 11'inci sırada, Zeren Spor ise 15 galibiyetle 4'üncü basamakta yer alıyor. Göz-Göz ilk yarıda evinde rakibine 3-0 yenilmişti. Düşme hattının 1 basamak üstünde yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 15.00'te deplasmanda zirve takipçisi Fenerbahçe ile rakip olacak.

Kaynak: DHA

