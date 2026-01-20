Aras Kargo'ya Yeni Atama! - Son Dakika
Aras Kargo'ya Yeni Atama!

20.01.2026 12:30
Sevilay Güven, Aras Kargo Operasyonel Mükemmellik Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aras Kargo, bağlı olduğu Avusturya Postanesinin "LEAD 2030" stratejisi doğrultusunda organizasyonel yapısında yeni bir görev alanı oluşturdu.

Süreç optimizasyonu, performans yönetimi ve operasyonel verimlilik çalışmalarını güçlendirmek amacıyla oluşturulan "Operasyonel Mükemmellik Başkan Yardımcılığı" görevine Sevilay Güven getirildi.

Güven, yeni görevinde Transfer Operasyonları Proje Direktörlüğü, Operasyonel Mükemmellik, Optimizasyon ile Operasyonel Planlama ve Performans Yönetimi müdürlüklerinin faaliyetlerini yönetecek.

Yeni yapılanmayla operasyonel süreçlerin ölçümü, analizi ve iyileştirilmesine odaklanan projelerin günlük akıştan bağımsız yürütülmesi hedefleniyor. Böylece süreç mükemmelliği, verimlilik artışı ve performans yönetimi alanlarında bütüncül bir yapı oluşturulması, operasyon ve süreç geliştirme ekipleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği lisans ve yüksek lisans derecelerinin ardından Universite de Paris 5 Rene Descartes'de endüstriyel sistemlerde bilgisayar metotları konusunda doktora yeterliğine hak kazanan Güven, kariyerine bilişim ve süreç yönetimi odaklı projelerde başladı.

Sırasıyla Oyak Renault ve Dynargie'de çalışan, ardından Schenker Arkas Lojistik'te uzun yıllar Üst Yönetici (CIO) olarak görev yapan Güven, kendi şirketini kurarak çok uluslu şirketlere ve KOBİ'lere danışmanlık verdi. Güven, 2020-2025 yıllarında Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Genel Sekreterliği görevini de yürüttü.

"Büyüme vizyonunun bir parçası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Operasyonel Mükemmellik Başkan Yardımcısı Güven, yeni görevin şirketin sürekli gelişim ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun bir parçası olduğunu belirtti.

Operasyonel mükemmelliğin, verimlilik artışının ötesinde kurumun karar alma, işbirliği ve değer üretme biçimini yeniden tanımladığını aktaran Güven, "Aras Kargo'nun köklü saha deneyimi ve güçlü teknolojik altyapısıyla bu dönüşümü hızla hayata geçirerek, verimliliği ve hizmet kalitesini sürdürülebilir biçimde artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

