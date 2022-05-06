Arazi kavgası kanlı bitti! Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı - Son Dakika
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Arazi kavgası kanlı bitti! Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

06.05.2022 01:02
Arazi kavgası kanlı bitti! Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hayvanların otladığı alan sebebiyle anlaşmazlık yaşayan iki aile birbirine girdi. Taraflardan Ender S., tartıştığı anneyi silahıyla vurarak öldürürken, oğlunu da ağır yaraladı.

Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde Meyilaliefe Mahallesi'nde otlak arazinin paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan Ender S. ile Akkadın Örnekel (53) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ender S., tüfekle Akkadın Örnekel ile oğlu Emre Örnekel'e (32) ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Anne ve oğlu saçmaların isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Akkadın Örnekel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan Emre Örnekel ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ender S. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Arazi kavgası yüzünden silahlar çekildi; anne öldü, oğlu ağır yaralandı
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Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Arazi kavgası kanlı bitti! Anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı - Son Dakika


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