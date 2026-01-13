Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'de altyapıdan yetişen Furkan Çetinkaya ile sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoper ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, altyapımızdan gelen ve akademi ligi sporcularımız arasında yer alan Furkan Çetinkaya ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Furkan'a A takım yolculuğunda başarılar diliyor, formamız altında nice başarılara imza atmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Arca Çorum FK'dan Furkan Çetinkaya ile Sözleşme - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?