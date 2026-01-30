Arca Çorum FK'dan Taraftarına Destek Çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Spor

Arca Çorum FK'dan Taraftarına Destek Çağrısı

Arca Çorum FK\'dan Taraftarına Destek Çağrısı
30.01.2026 19:03
Başkan Korkmazoğlu, kulübü en iyi yerlere taşımak için taraftar desteğinin önemini vurguladı.

ARCA Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, "Bu kulübü hak ettiği yerlere taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tek hedefimiz Arca Çorum FK'yı en iyi yerlere taşımak. Bu yolda en büyük gücümüz taraftarımızın desteğidir" dedi.

Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında kendi sahasında oynayacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşması öncesi taraftarlarla bir araya gelerek birlik ve destek çağrısında bulundu. Kırmızı Şimşekler Çay Ocağı'nda düzenlenen buluşmaya tribün liderleri ve çok sayıda taraftar katıldı. Toplantıya kulüp yöneticileri Feyyaz Gökel, Sinan Özdilli, Satılmış Yiğitoğlu ve Halis Öksüz de katıldı.

Samimi atmosferde gerçekleşen toplantıda kulübün hedefleri ve sezon sürecini değerlendiren Başkan Korkmazoğlu, "Kulübümüzün hedefleri üst sıralar. Bu kulübü hak ettiği yerlere taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Tek hedefimiz Arca Çorum FK'yı en iyi yerlere taşımak. Bu yolda en büyük gücümüz taraftarımızın desteğidir. Biz bu şehrin takımıyız. Maddi bir beklentimiz yok. Tribünde, sokakta, şehirde hissedeceğimiz manevi destek bizim için fazlasıyla yeterli. Tüm Çorum'u takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Yarın oynayacakları Ankara Keçiörengücü maçına da değinen Başkan Korkmazoğlu, "Takımımız yarın sahaya kazanmak için çıkacak. Taraftar desteği maçın sonucuna doğrudan etki edebiliyor. Teknik heyet ve futbolcularımıza güveniyoruz. Zorlu karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz" dedi.

Buluşmada taraftarlar da görüş ve beklentilerini dile getirirken, tribün liderleri sezon boyunca desteğin artarak süreceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arca Çorum FK'dan Taraftarına Destek Çağrısı - Son Dakika

