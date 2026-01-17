Arda Güler, Real Madrid'i Krizden Kurtardı - Son Dakika
Arda Güler, Real Madrid'i Krizden Kurtardı

17.01.2026 20:16
Arda Güler, Levante'ye karşı oyuna girdikten sonra maçın kaderini değiştirerek Real Madrid'i rahatlattı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde sezonun ikinci yarısının ilk maçında Real Madrid sahasında Levante'yi 2-0 yenerken karşlaşmanın ikinci yarısında oyuna giren ve gol yollarında etkili olan Arda Güler takımını büyük krizden kurtardı.

İspanya Süper Kupası finalini Barcelona'ya kaybettikten sonra teknik direktör Xabi Alonso'yu göndererek yerine Alvaro Arbeloa'yı getiren ve Kral Kupası'nda deplasmanda 2. lig takımı Albacete'ye elenen Real Madrid'in tünelin sonundaki ışığı görmesine milli futbolcu Arda Güler yardımcı oldu.

Santiago Bernabeu Stadı'nda taraftarlarının tepkisini alarak, "Florentino (kulüp başkanı) istifa" tezahüratlarıyla Levante karşısında sahaya çıkan Real Madrid'de futboculardan Vinicius ve Jude Bellingham da sürekli ıslıklandı.

İlk yarıda organize olamadığı gözlenen ve hücumda etkili olmayan Real Madrid, soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.

Karşılaşmaya yedek başlayan ve ikinci yarıda Camavinga'nın yerine oyuna dahil olan Arda Güler, takımının ritmini yükselten isim oldu.

Milli futbolcu, 58. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltıdan attığı golde, penaltıya neden olan pozisyonun ve 65. dakikada Raul Asencio'nun kaydettiği güzel golün pasını verdi.

Arbeloa'dan Arda Güler değerlendirmesi: "Çok yetenekli bir çocuk"

Teknik direktör Arbeloa, maç sonrası basına yaptığı açıklamada Arda Güler için "Çok yetenekli bir çocuk. Farklı pozisyonlarda oynayabiliyor, son pasları veriyor ve yaşına göre oldukça tecrübeli. Albacete'de çok çalıştı. Özel, farklı bir yetenek. Arda Güler önemli bir futbolcu olacak." ifadelerini kullandı.

Albacete'ye Kral Kupasından elenmenin ardından "hazmedilmesi çok zor bir hafta geçirdiklerini" söyleyen Arbeloa, Real Madrid'in büyük ve her zaman talepkar bir kulüp olduğunu, taraftarların tepkilerine saygı göstererek çalışmaya devam etmeleri gerektiğini dile getirdi.

İspanyol basını: "Güler, Real Madrid'i yeniden canlandırdı"

İspanyol basını Levante karşısında maçın kahramanını Arda Güler olarak gösterdi.

Marca "Arda maçın kaderini değiştirdi. Mbappe ile yeniden bağlantı kurdu.", As "Güler ateşi söndürdü Türk oyuncunun girişi Real Madrid'i kötü performansından ve taraftarlarının öfkesinden kurtardı. Islıklar ve mendil sallamalarıyla geçen berbat bir ilk yarı, ikinci yarıda iyi bir tepkiye dönüştü." diye yazdı.

Gazetelerden El Pais "Arbeloa'lı Real Madrid, Güler'in oyuna girmesine kadar pek fazla fikir üretilemeyen bir başka maçta Levante'yi mağlup etti.", El Mundo "Güler, Real Madrid'i yeniden canlandırdı. Hem aklını hem de ayağını sahada ortaya koydu ve ikinci yarıda sahanın en iyi oyuncusuydu.", ABC ise "Guler ve Mbappe, Madrid'i Bernabeu'nun öfkesinden ve hiddetinden kurtardı." değerlendirmesini yaptı.

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde 20 Ocak'ta Monaco'ya karşı Santiago Bernabeu Stadı'nda oynayacağı maça Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

