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Ardahan buz kesti

6 saat önce

Ardahan buz kestiKar yağışının ardından dondurucu soğuklar nedeniyle Ardahan'ın Çıldır ilçesi sıfırın altında 23,4 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Ardahan buz kesti

Kar yağışının ardından dondurucu soğuklar nedeniyle Ardahan'ın Çıldır ilçesi sıfırın altında 23,4 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Dondurucu soğuklar nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Ağaçlar kırağı tutarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Bir iş yeri açılış için astığı balonlar tamamen buzla kaplandı. Çıldır ilçesinde termometreler sıfırın altında 23,4 dereceye kadar düştü. Termometrelere, yine sıfırın altında olmak üzere Göle'de 22, Hanak'ta 18,3, Damal'da 17,9, Ardahan merkezde 17,5, Posof'ta 10,8 dereceyi gösterdi.

Öte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Erzurum, Ezincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da kuvvetli buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

Ardahan buz kesti

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:12 Kaynak: DHA
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