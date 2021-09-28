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Ardahan'da 17 bin 686 kök kenevir imha edildi - Son Dakika

Ardahan'da 17 bin 686 kök kenevir imha edildi

28.09.2021 10:13
Ardahan'da 17 bin 686 kök kenevir imha edildi, System.String[]

Ardahan'da boş arazide kendiliğinden yetiştiği belirlenen 17 bin 686 kök Hint keneviri görevlilerce yakılarak imha edildi.

Ardahan'da boş arazide kendiliğinden yetiştiği belirlenen 17 bin 686 kök Hint keneviri görevlilerce yakılarak imha edildi.

Çıldır İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği Vera'nın da desteğiyle Kurtkale ve Kayabeyi köyleri bölgesinde boş arazide kendiliğinden Hint keneviri yetiştiğini belirledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde Kurtkale köyü bölgesinde 9 bin 625, Kayabeyi köyü bölgesinde ise 8 bin 61 kök Hint keneviri sökülerek bir araya toplandı.

Kenevirler daha sonra yakılarak imha edildi.

Hint Keneviri, Hisarcık, Ardahan, Çıldır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ardahan'da 17 bin 686 kök kenevir imha edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da 17 bin 686 kök kenevir imha edildi - Son Dakika
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