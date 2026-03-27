Ardahan'da 2 kardeş silahlı kavgada öldü - Son Dakika
Ardahan'da 2 kardeş silahlı kavgada öldü

Ardahan\'da 2 kardeş silahlı kavgada öldü
27.03.2026 10:00
Ardahan'ın Göle ilçesindeki bir kavgada iki kardeş hayatını kaybetti. Eren H. ve kardeşi Yavuz H., Fırat K. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay, Çakırdere köyünde meydana geldi ve kavga nedeni henüz bilinmiyor. Eren H.'nin cezaevinden izinli olduğu ve Fırat K.'nin cinayet şüphelisi olarak arandığı bildirildi. Jandarma, Fırat K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde Eren H. ile kardeşi Yavuz H., kavga ettikleri Fırat K. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Jandarma ekipleri, Fırat K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Göle ilçesine bağlı Çakırdere köyünde meydana geldi. Eren H ve kardeşi Yavuz H. ile Fırat K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü, Fırat K., Eren ve Yavuz H.'ye silahla ateş etti. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eren ve Yavuz H. kardeşlerin olay yerinde öldüğü belirlendi. Eren H.'nin cezaevinden izinli olarak çıktığı bildirildi. Jandarma, cinayet şüphelisi Fırat K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Ardahan'da 2 kardeş silahlı kavgada öldü - Son Dakika

SON DAKİKA: Ardahan'da 2 kardeş silahlı kavgada öldü - Son Dakika
