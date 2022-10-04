Bölgeye gelen ekipler, aldıkları guguk kuşunun tedavisini yapmak üzere Kafkas Üniversitesi Yapan Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine götürdü.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ardahan'da bitkin haldeki Guguk kuşu tedavi ediliyor - Son Dakika

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