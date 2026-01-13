Ardahan'da Eğitime 1 Gün Ara

Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan geneli eğitime yarın, bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, hamile, engelli kamu personeli, çocukları anaokulu ve kreşlerde eğitim gören kadın kamu personelinin de idari izinli olacağı belirtildi.
