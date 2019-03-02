Ardahan'da Kar ve Tipi
1 saat önce
- Ardahan'ın Göle ilçesinden görüntü Karla mücadele çalışması Kar temizliği yapan esnaf Genel görüntü Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşen Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma kapatıldı.
- Ardahan
'ın Göle
ilçesinden görüntü
Karla mücadele çalışması
Kar temizliği yapan esnaf
Genel görüntü Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşen Ardahan- Şavşat
kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Ardahan- Posof
ve Çıldır-Aktaş kara yollarında ise yoğun kar ve tipi nedeniyle özellikle büyük araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.
Kentte il geneli 53 köy yolunun kapalı olduğu Ardahan'da özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar ve tipi etkili oluyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:45 Kaynak: AA
Meteoroloji'den Son Dakika Kar Yağışı Uyarısı!
Afyonkarahisar'daki Taraftar Kazasında Otobüs Şoförü Alkollü Çıktı
10 Yıl Hapis Cezası Kesinleşen Hükümlü, Cezaevine Götürülürken Polis Aracından Atlayıp Firar Etmeye Çalıştı
Erdoğan'dan Tarım ve Hayvancılıkla Uğraşanlara, Elektrikte İndirim Müjdesi