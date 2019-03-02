Son Dakika Haberleri: Ardahan'da Kar ve Tipi

Ardahan'da Kar ve Tipi

1 saat önce

- Ardahan'ın Göle ilçesinden görüntü Karla mücadele çalışması Kar temizliği yapan esnaf Genel görüntü Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşen Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma kapatıldı.

- Ardahan'ın Göle ilçesinden görüntü
Karla mücadele çalışması
Kar temizliği yapan esnaf
Genel görüntü Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşen Ardahan- Şavşat kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Ardahan- Posof ve Çıldır-Aktaş kara yollarında ise yoğun kar ve tipi nedeniyle özellikle büyük araçların zincirsiz geçişine izin verilmiyor.

Kentte il geneli 53 köy yolunun kapalı olduğu Ardahan'da özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar ve tipi etkili oluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:45 Kaynak: AA

Göle, Şavşat, Kar, Ardahan, Güncel
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