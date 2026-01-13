Ardahan\'da Kara Saplanan Minibüsteki Yolcular Kurtarıldı

Ardahan'da kara saplanan minibüsteki 11 yolcu jandarma ekiplerince kurtarıldı.

İl genelinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Kars'a giden İrfan Ş. idaresindeki 53 ABS 224 plakalı yolcu minibüsü, Ardahan-Kars kara yolunun Hasköy mevkiinde kara saplandı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, araçta mahsur kalan 11 yolcuyu bölgeden alıp bir süre Hasköy Jandarma Karakolu'nda misafir etti.

Yolcular gönderilen başka bir araçla yollarına devam ederken, kara saplanan minibüsün kurtarılması için çalışma başlatıldı. - ARDAHAN