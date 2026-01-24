Ardahan'da çok sayıda kuşun gökyüzünde aynı anda süzülüşü güzel görüntüler oluşturdu
Akşam saatlerinde kent merkezi semalarında çok sayıda kuş toplandı.
Kuşlar, soğuk havaya rağmen uzun süre maviyle kaplanan gökyüzünde süzüldü.
Kuşların toplu uçuşu, havadaki mavilikle birleşince güzel görüntüler ortaya çıktı.
Son Dakika › Güncel › Ardahan'da Kuşların Uçuşu - Son Dakika
