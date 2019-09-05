Ardahan'ı dolu beyaza bürüdü

ARDAHAN'da etkili olan dolu yağışı, kentin büyük bir bölümünü beyaza bürüdü. Dolu, yüksek kesimlerde kar görüntüsü oluşturdu.

Kentte, öğleden sonra başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 30 dakika süreyle etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, kentin büyük bir bölümünü beyaza bürüdü. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı fındık büyüklüğünde ki dolu, yüksek kesimlerde kar görüntüsü ortaya çıkardı. Merkez Gürçayır Mahallesi'nde etkili olan dolu bahçelere ve ekili arazimerde zarar verdi. Vatandaşlar, Eylül ayıyla birlikte havaların soğuduğunu söyledi.