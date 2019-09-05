Son Dakika Haberleri: Ardahan'ı dolu beyaza bürüdü
Son Dakika Güncel Haber

Ardahan'ı dolu beyaza bürüdü

1 saat önce

Ardahan'ı dolu beyaza bürüdüARDAHAN'da etkili olan dolu yağışı, kentin büyük bir bölümünü beyaza bürüdü.

Ardahan'ı dolu beyaza bürüdü

ARDAHAN'da etkili olan dolu yağışı, kentin büyük bir bölümünü beyaza bürüdü. Dolu, yüksek kesimlerde kar görüntüsü oluşturdu.

Kentte, öğleden sonra başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 30 dakika süreyle etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, kentin büyük bir bölümünü beyaza bürüdü. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı fındık büyüklüğünde ki dolu, yüksek kesimlerde kar görüntüsü ortaya çıkardı. Merkez Gürçayır Mahallesi'nde etkili olan dolu bahçelere ve ekili arazimerde zarar verdi. Vatandaşlar, Eylül ayıyla birlikte havaların soğuduğunu söyledi.

Dolu Yağışı, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip
LPG'ye 3 kuruş zam geldi İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi serbest bırakıldı 80 yaşındaki caretta carettayı çekiçle yaralamışlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:12:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ardahan'ı dolu beyaza bürüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]