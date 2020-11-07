Ardahan'ın yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

ARDAHAN'da yüksek kesimler yağan karla birlike beyaza büründü. Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bülbülan Yaylası mevkiinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere ve Ardahan ovasını çevreleyen dağlara yağan kar, etrafı beyaza bürüdü. Ardahan-Posof-Türkgözü karayolundaki 2 bin 540 rakımlı Ilgar Geçidi ve Ardahan-Şavşat-Artvin karayolu üzerindeki 2 bin 640 rakımlı Sahara Geçidi beyaza bürünürken, sisli hava etkili oldu.