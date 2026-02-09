Kar ve tipi nedeniyle dün tır geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunda yürütülen çalışmaların ardından ulaşım normale döndü.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle dün tırların geçişine kapatılan ve kenti Karadeniz'e bağlayan yolun Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.
Yetkililer, kent genelinde özellikle yüksek noktalarda etkili olan kar ve tipinin yer yer buzlanmaya yol açabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Ardahan-Şavşat Yolu Yeniden Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?