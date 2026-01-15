Ardahan-Şavşat Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı

Kar ve yoğun tipi nedeniyle kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma açıldı.

Kent genelinde etkisini gösteren kar, tipi ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar nedeniyle önceki gün kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

Çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Ekipler, yolda yer yer gizli buzlanmadan dolayı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.