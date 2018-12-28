Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Afyon Belediyespor: 84-94

SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Mehmet Keseratar
, Can Mavisu, Polat Parlak
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Hayes 21, Gibson 4, Eldridge 20, Tiby 11, Williams
17, Berkay
Candan 8, Deniz Kılıçlı 1, Merthan Mutlu 2, Kerem Özkan
AFYON BELEDİYESPOR: McGee 9, Knight
24, Calloway 11, Carter 10, Cevher Özer 20, Altan Erol 3, Serkan
Menteşe 4, Talat Altunbey, Zelionis 13
1'İNCİ PERİYOT: 26-25
İLK YARI: 46-47
3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-68
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde Afyon
Belediyespor, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol'u 94-84 mağlup etti.