Son Dakika Haberleri: Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Afyon Belediyespor: 84-94

Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Afyon Belediyespor: 84-94

17 dakika önce

SALON: Gazanfer BilgeHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Polat ParlakAREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Hayes 21, Gibson 4, Eldridge 20, Tiby 11, Williams 17, Berkay Candan 8, Deniz Kılıçlı 1, Merthan Mutlu 2, Kerem ÖzkanAFYON BELEDİYESPOR: McGee 9, Knight 24, Calloway 11, Carter...

Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Afyon Belediyespor: 84-94, System.String[]


SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Polat Parlak

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Hayes 21, Gibson 4, Eldridge 20, Tiby 11, Williams 17, Berkay Candan 8, Deniz Kılıçlı 1, Merthan Mutlu 2, Kerem Özkan

AFYON BELEDİYESPOR: McGee 9, Knight 24, Calloway 11, Carter 10, Cevher Özer 20, Altan Erol 3, Serkan Menteşe 4, Talat Altunbey, Zelionis 13

1'İNCİ PERİYOT: 26-25

İLK YARI: 46-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-68

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 13'üncü hafta mücadelesinde Afyon Belediyespor, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 94-84 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:07 Kaynak: DHA

basketbol, Mehmet Keseratar, Afyonkarahisar, Büyükçekmece, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın Babası Hayatını Kaybetti Milli Oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Milan'dan Ayrılmak İstemiyor

Fenerbahçe, Real Madrid Engelini de Aştı: 65-63 Gaziantepspor Başkanı, FIFA'dan Aldıkları Ceza Nedeniyle Önümüzdeki Sezon BAL Liginde Mücadele Edeceklerini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 23:24:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Afyon Belediyespor: 84-94
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]