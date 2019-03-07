Son Dakika Haberleri: Arguvan Kaymakamı Şahin Okulları Denetliyor

Arguvan Kaymakamı Şahin Okulları Denetliyor

12 dakika önce

Arguvan Kaymakam Abdullah Şahin, Arguvan İmam Hatip Ortaokulu, Atmalılar ilk ve orta okulu, Yazıbaşı İlk ve Orta Okullarını denetledi.

Arguvan Kaymakamı Şahin Okulları Denetliyor, System.String[]
Arguvan Kaymakam Abdullah Şahin, Arguvan İmam Hatip Ortaokulu, Atmalılar ilk ve orta okulu, Yazıbaşı İlk ve Orta Okullarını denetledi.

Okullara öğretmenler ve okul idarecilerle görüşen Kaymakam Şahin okulun sıkıntılarını da dinledi. Şahin'e İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay eşlik etti. Kaymakam Şahin, brifinglerin hazır edilmesini, başarının arttırılması için eylem planının hazırlanmasını ve okul fiziki şartlarının iyileştirilmesi için çaba gösterilmesini istedi.

Sene başından beri eğitim seferberliği başlattıklarını hatırlatan Şahin, en önemli meselelerinin eğitim olduğunu tüm okul müdürlerinin yöneticilik ruhunu kullanarak, bizzat kendilerinin ilgilenmesi, öğrencilerin okul saatleri içerisinde mutlaka okullarına devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Şahin, okuldan İnternet kafelere, parklara kaçan öğrencilerin takipçileri olunmasını ve gerektiğinde öğrenci velilerine bu konuda bilgi verilmesi konusunda talimat verdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:24 Kaynak: İHA

Abdullah Şahin, Arguvan, Güncel
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