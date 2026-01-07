Arhavi'de Uyuşturucu Operasyonu

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin ikametlerinde uyuşturucu madde yetiştirdiği yönünde bilgiye ulaştı.
Ekiplerce eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 205,36 gram sentetik uyuşturucu, 20 kenevir tohumu, uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla kullanılan çadır, zirai ilaçlar, havalandırma ve aydınlatma sistemi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
