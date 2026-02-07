Arıkan: Gazze'nin kaderi, orada yaşayanların hakkıdır - Son Dakika
Arıkan: Gazze'nin kaderi, orada yaşayanların hakkıdır

07.02.2026 13:49
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gazze'nin geleceğinin sadece orada yaşayanlara ait olduğunu vurguladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, " Gazze'nin geleceği hakkında söz söylemek garantör ülkelerin ya da Trump'ın değil, sadece Gazze'de yaşayan insanların hakkıdır." dedi.

Arıkan, parti genel merkezinde düzenlenen "İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı" öncesi yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Dün Malatya'da depremzedelerle bir araya gelerek onların dertlerini, şikayetlerini ve taleplerini dinlediğini belirten Arıkan, depremin ardından birçok kez ziyaret ettiği bölgede barınma, ısınma, elektrik ve su sorununun devam ettiğini ileri sürdü.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin yayınlanan belgeleri değerlendiren Arıkan, söz konusu ifşaların "emperyalist ve siyonist düzenin kirli çamaşırlarını" bir kez daha ortaya döktüğünü söyledi.

Arıkan, her açıklanan belgeden cerahat, kan ve gözyaşı sızdığını ifade ederek, "Bizler görüyoruz ki şantaj, fuhuş, işkence, tehdit ve istihbarat ağlarıyla siyaset başta olmak üzere tüm kurumlar, elitler adeta siyonizmin köleleri haline getirilmiş vaziyette. Bu ifşalar bir skandal değil, çürümüş bir düzenin otopsisidir." diye konuştu.

Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan "Barış Kurulu" ile ilgili değerlendirmede de bulunan Arıkan, şunları kaydetti:

"İfşaları ortaya çıktıkça Netanyahu'nun emir erine dönüşen Trump'ın başkanlık ettiği Barış Kurulu'na ve onun altın üyeliklerine kanamayız. Çünkü siyonizmle anlaşma, emperyalizmle barış asla söz konusu olamaz. Biz Gazze'nin kaderinin bu kirli masalarda belirlenmesini 56 yıldır reddediyoruz. Gazze'nin geleceği hakkında söz söylemek garantör ülkelerin ya da Trump'ın değil, sadece Gazze'de yaşayan insanların hakkıdır."

Arıkan'ın açıklamalarının ardından "İl Başkanları ve İl Müfettişleri Toplantısı", basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
