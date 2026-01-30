Arıkan: Suriye'deki Ateşkes Kısa Vadede Sevindirici - Son Dakika
Arıkan: Suriye'deki Ateşkes Kısa Vadede Sevindirici

30.01.2026 17:53
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Suriye'deki ateşkesin uzun vadeli sonuçları konusunda uyardı.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, " Suriye'deki ateşkesin sağlanması tabii ki sevindirici ama kısa vadedeki olumlu gibi gözüken gelişmelerin uzun vadede daha büyük sıkıntılara yol açtığını geçmiş dönemlerde defaten gördük. Bölge ateş çemberi haline geldi ama bölgedeki bu sıkıntıların çözümü bölge ülkelerinin bir araya gelmesinden geçiyor. Özellikle İran, Irak, Suriye ve Türkiye masanın etrafına sağlıklı bir şekilde oturup kendi iç huzurlarını sağladıktan sonra çözüm üretmesi daha sağlıklı olan metottur. Ama İngiltere'nin, Amerika'nın, Rusya'nın kısmen, İsrail'in tam olarak masada olması bu kısa vadedeki olumlu kanaatlerimizi uzun vadede kaygıya dönüştürüyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Arıkan, görüşmeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı sonrasında bir hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdik. Hem ülkemizde yaşanan gelişmeleri hem de bölgemizdeki gelişmeleri geniş bir zaman diliminde değerlendirme imkanı bulduk. Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımızda, Cumhuriyet'in ilanından bu tarafa gelişen hadiselere baktığımızda, en badireli, en sıkıntılı dönemlerin içerisinden geçmekteyiz. Gerek içeride iktidarın 20 yılı aşkın süredir uygulamış olduğu politikaların ortaya çıkarttığı neticelerin onarılması zor hatalara yol açması, gerek bölge ülkelerinde yaşanan hadiselerin hızlı bir şekilde cereyan ederek Türkiye'nin etrafındaki çemberin hızlı bir şekilde daralması, siyasi partiler arasındaki münasebetlerin daha da önem arz ettiği bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Gerek içeride muhalefet partileri olarak Meclis'te yapacağımız çalışmaları değerlendirme imkanı bulduk, gerekse dış politikada iktidarın yapmış olduğu hataları hem değerlendirdik hem de iktidara hangi çağrıları yaptığımızda bu hatalardan döneceklerinin müzakeresini yaptık. İlerleyen dönemlerde de iki parti arasındaki müzakerelerin devam etmesi noktasında bir mutabakat sağlandığını ifade etmiş olayım."

Arıkan, Suriye'deki ateşkes ve siyasette "üçüncü yol" arayışlarına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Suriye'deki ateşkesin sağlanması tabii ki sevindirici ama kısa vadedeki olumlu gibi gözüken gelişmelerin uzun vadede daha büyük sıkıntılara yol açtığını geçmiş dönemlerde gördük. Gönül isterdi ki oradaki mutabakatın sağlandığının duyurusu Amerika tarafından değil, Türkiye tarafından, bölge ülkeleri tarafından yapılsaydı. Ama kilometrelerce ötedeki Amerika tarafından bu açıklama yapıldı. Biz ısrarla şunu söylüyoruz: Bölge ateş çemberi haline geldi ama bölgedeki bu sıkıntıların çözümü bölge ülkelerinin bir araya gelmesinden geçiyor. Özellikle İran, Irak, Suriye ve Türkiye masanın etrafına sağlıklı bir şekilde oturup kendi iç huzurlarını sağladıktan sonra çözüm üretmesi daha sağlıklı olan metottur. Ama İngiltere'nin masada olması, Amerika'nın masada olması, Rusya'nın kısmen, İsrail'in tam olarak masada olması bu kısa vadedeki olumlu kanaatlerimizi uzun vadede kaygıya dönüştürüyor. İkinci sorunuzla alakalı, önümüzdeki dönemde biraz önce de ifade ettim; İYİ Parti'nin kıymetli yetkilileriyle, Sayın Genel Başkan'la görüşmeler devam edecek. Ama bugünkü görüşme bir nezaket ziyareti, bir kongre sonrası hayırlı olsun ziyaretiydi. Önümüzdeki dönem bu görüşmelerde daha somut konular gündeme gelecektir."

Kaynak: ANKA

