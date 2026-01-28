Arıkan ve Erbakan Ortak Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
Arıkan ve Erbakan Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Arıkan ve Erbakan Ortak Basın Toplantısı Düzenledi
28.01.2026 19:16
Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi liderleri, ortak tavır üzerine görüştü ve ilişkileri güçlendirme kararı aldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a ziyarette bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Erbakan ve Arıkan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Arıkan, ziyaret vesilesiyle ülke ve bölgedeki gelişmeleri istişare etme ve süreçle alakalı ortak bir tavır gösterme konusunda müzakerelerde bulunduklarını belirtti.

Erbakan da Arıkan ile heyetine ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, iki parti arasındaki ilişkilerin güçlü şekilde devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

"Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi benzerlikler arz eden durumda"

Erbakan, bir gazetecinin, Konya'da bazı belediye başkanlarının başka partiye geçmesiyle ilgili sorusu üzerine, "Bu sadece Yeniden Refah Partisi için değil, diğer siyasi partilerde de olan bir olay. 31 Mart seçimlerine girerken 520 bin üyemiz vardı. Bugün 655 bine yakın üyeye sahibiz. Dolayısıyla birkaç belediye başkanının ayrılmış olması bizim yürüyüşümüzü olumsuz etkilemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Arıkan, her iki partiye oy veren seçmenin sosyolojik tabanlarının farklı olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi siyasi anlayışta, eğitimde, ekonomide, dış politikada çok büyük benzerlikler arz eden bir durumda. Politikaları birbirine çok benziyor. Bu benzerlikleri daha da partiyle ortak olacak şekilde genişletmenin çalışmalarını da önümüzdeki dönemde devam ettireceğiz." diye konuştu.

Erbakan da her iki partinin tabanının birbirine sevgi beslediğini ve birlikte millet ve İslam alemi için hayırlı adımlar atma yönünde çalışacaklarını söyledi.

Arıkan ve Erbakan, soru üzerine, emekli aylıklarının yeterli olmadığını dile getirdiler.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Refah, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
