Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 52 kişi öldü - Son Dakika

Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 52 kişi öldü

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti.

BUENOS Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 52 kişinin ölmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1437'ye çıktı. Bu, salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek virüs kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti.

Üç aydan fazladır karantina uygulanan ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı da 2 bin 845 artarak 72 bin 786'ya yükseldi.

Nüfusun yoğun olduğu başkent Buenos Aires Özerk Şehri 29 bin 619 vaka, 554 ölüm, Buenos Aires eyaleti de 36 bin 893 vaka, 651 ölümle ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının en yüksek seyrettiği yerler olarak öne çıkıyor.

Ülkede yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 51, salgından en çok etkilenen başkent Buenos Aires ve Buenos Aires eyaletine bağlı 40 ilçeyi kapsayan Buenos Aires Metropol Bölgesi'nde (AMBA) ise yüzde 56,3 olduğu belirtildi.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, geçen hafta, 1 ila 17 Temmuz tarihleri arasında AMBA'da sıkılaştırılmış karantina uygulanacağını duyurmuştu.

Nüfusu 44 milyonu aşan Arjantin'de 20 Mart'ta ilan edilen ve izin verilenler hariç, halkın yalnızca temel ihtiyaçları için evden çıkmasına müsaade edilen karantina, virüsün toplum içinde yayılmadığı yerlerde kaldırılmış ve bu bölgelerde hijyen kuralları, belirli kısıtlamalar ile sosyal mesafenin uygulanacağı açıklanmıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 01:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 52 kişi öldü - Son Dakika

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