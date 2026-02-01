Armağan Çağlayan'dan kutsal mekanlara saygı çağrısı - Son Dakika
Armağan Çağlayan'dan kutsal mekanlara saygı çağrısı

01.02.2026 23:53
Televizyoncu ve yapımcı Armağan Çağlayan, kutsal mekânlarda uyulması gereken kurallara ilişkin yaptığı açıklamayla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Farklı inançlara sahip olunabileceğini vurgulayan Çağlayan, buna rağmen girilen kutsal alanların kendi kurallarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti ve ''Nasıl ki yurtdışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, camii avlusunda da başı açık olmuyor.'' dedi.

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Armağan Çağlayan, kutsal mekânlarda uyulması gereken kurallara ilişkin yaptığı açıklamayla kamuoyunda yeni bir tartışmanın kapısını araladı. farklı inançlara sahip olunabileceğini ancak girilen kutsal alanların kurallarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Çağlayan camiye başı açık girilmemesi gerektiğini söyledi.

"YENİ BİR TARTIŞMANIN FİTİLİNİ ATEŞLEMEK İSTEMEM"

Paylaşımına temkinli bir ifadeyle başlayan Çağlayan, uzun süredir kendisini rahatsız eden bir konuyu dile getirmek istediğini belirtti. Açıklamasında, tartışma yaratma niyetinde olmadığını özellikle vurgulayan Çağlayan herhangi bir kutsal mekana girilirken o dinin gereklerinin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Bu durumun kişisel inançlardan bağımsız olduğunu belirten Çağlayan, kutsal mekânların ortak bir saygı alanı olduğunu ifade etti.

CAMİYE BAŞI AÇIK GİRİLMEMELİ

Yurt dışında kiliselere şapka ile girilememesini örnek gösteren Çağlayan, camii avlusuna girerken de benzer bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Çağlayan, "Nasıl ki yurtdışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, camii avlusunda da başı açık olmuyor bence" diyerek bu yaklaşımın evrensel bir saygı kuralı olduğunu belirtti.

Açıklamasında farklı inançlara sahip olunabileceğini kabul eden Çağlayan, buna rağmen kutsal mekânlardaki diğer inananların rahatsız edilmemesi gerektiğini savundu ve "İçine girdiğimiz kutsal mekândaki diğer inananları rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok" dedi.

Çağlayan paylaşımında, "Şimdi yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemek istemem ama, uzun zamandır beni rahatsız eden bir durumu yazmak istiyorum. Bir dinin kutsal mekanına girerken, o dinin gereklerini yerine getirmek zorundayız. Camii avlusuna girerken islam dininin kuralları neyi gerektiriyorsa, onu yerine getirmeliyiz. Nasıl ki yurtdışında kiliselere kafanızda şapkayla girilemiyorsa, camii avlusunda da başı açık olmuyor bence. Sizin inanışınız farklı olabilir, ama içine girdiğimiz kutsal mekanda ki diğer inananları da rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok bence." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Çağlayan'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar sözleri saygı çağrısı olarak değerlendirirken, bazıları ise eleştirel yorumlarda bulundu. Tartışma, kutsal mekânlarda bireysel özgürlükler ile toplumsal hassasiyetler arasındaki dengeyi yeniden gündeme taşıdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • As81855655 As81855655:
    sanatçılar aslında toplumun öncüleri örnekleri olmalı.Armağan çağlayan doğru ve örnek bir ifade kullanmış.sanatçının inancı ne olursa olsun, kutsal mekanlara saygılı olmalı. 217 7 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Merak ediyorum eleştirenler bu sözün nesini eleştiriyor 127 6 Yanıtla
  • aykut aykut:
    adamın dibi be... 98 6 Yanıtla
  • M G M G:
    Bozuk saat bile günde iki kere doğru gösteriyor 73 15 Yanıtla
  • Birol Ay Birol Ay:
    Adam yahu 78 8 Yanıtla
