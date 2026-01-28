Arnavutköy'de Gıda Zehirlenmesi Vakası: 55 Kişi Taburcu Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arnavutköy'de Gıda Zehirlenmesi Vakası: 55 Kişi Taburcu Edildi

28.01.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de mevlit sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 55 kişi taburcu oldu.

Arnavutköy'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 55 kişinin tamamı taburcu edildi.

Anadolu Mahallesi Ufukhan Sokak'ta mevlit yemeğinin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1 kişinin daha tedavisi tamamlandı.

Böylece 55 kişinin tamamı taburcu edilmiş oldu.

Olay

Anadolu Mahallesi Ufukhan Sokak'ta 25 Ocak'ta bir evde gıda zehirlenmesine yönelik ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmiş, ekiplerin mevlidin yapıldığı dairenin sahibi Zekeriya Y. (45) ile görüşmesinde, saat 15.00 sıralarında düzenlenen mevlit yemeği kapsamında aynı evde tavuk ve pilav ikram edildiği, 20 kilogram tavuk etinin 2 farklı zincir marketten satın alındığı, akşam saatlerinde de bu yemekten yiyen bazı misafirlerde kusma ve halsizlik şikayetleri görüldüğü öğrenilmişti.

Bazı kişilerin kendi imkanlarıyla hastaneye gittikleri, bazılarının ise sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirlenmişti.

Hayati tehlikesi bulunmayan ve genel durumları iyi olan 55 kişi farklı hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Tavuk etinin alındığı 2 marketten İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla numune alınacağı kaydedilmişti.

İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, 25 Ocak'ta NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan 26 kişinin taburcu edildiğini bildirmişti.

Dün 28 kişi daha tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de Gıda Zehirlenmesi Vakası: 55 Kişi Taburcu Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:19
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:28:19. #7.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Gıda Zehirlenmesi Vakası: 55 Kişi Taburcu Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.