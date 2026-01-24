Arnavutköy'de Kaza: Otomobil Kanalda Ters Uçtu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Arnavutköy'de Kaza: Otomobil Kanalda Ters Uçtu

Arnavutköy\'de Kaza: Otomobil Kanalda Ters Uçtu
24.01.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de otomobil su kanalına uçtu, sürücü hafif yaralandı. Güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak su kanalına ters şekilde uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, jandarma trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Sabah saatlerinde gün aydınlanınca yoldan geçen vatandaşların aracı görmesi üzerine ekipler bölgeye bir daha sevk edildi.

Kaza, Arnavutköy Dursunköy - Baklalı yolu caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 ZN 9429 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Aracın yarısının suya saplandığı kazada, araç içerisinde bulunan sürücü Seyit Ali Şekerci yaralandı. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kazanın gece saatlerinde meydana geldiği öğrenilirken, olayın sabah saatlerinde yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine kaza noktasına itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Günün aydınlanmasıyla birlikte ekipler kaza yerinde yeniden inceleme ve kontrol çalışması yaptı.

Kazada yaralanan sürücü Seyit Ali Şekerci'nin, bagaj kısmından kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde sürücünün hafif yaralı olduğu tespit edildi.

Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, kazanın meydana geldiği noktada geniş güvenlik önlemleri alırken, aracın bulunduğu yerden çıkarılmak üzere çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Arnavutköy, Jandarma, Otomobil, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de Kaza: Otomobil Kanalda Ters Uçtu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu Foyası ortaya çıkınca genç kıza iş teklifinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü Eski milli sporcu, kuryelik yaparken öldü
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı

11:46
Ardahan’da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı
11:28
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
Yıldız isimden yıllar sonra gelen itiraf: Başkan, karımdan daha çok hoşlanıyor gibiydi
11:12
Galatasaray, Uğurcan’dan sonra Trabzonspor’dan bir ismi daha alıyor
Galatasaray, Uğurcan'dan sonra Trabzonspor'dan bir ismi daha alıyor
11:11
ABD’de halkın öfkesi dinmiyor Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda
11:08
Balıkesir beşik gibi Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi
11:02
Bayğaralar’a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Bayğaralar'a şafak baskını: Bakan Yerlikaya, nefes kesen operasyonun görüntülerini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 12:02:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Kaza: Otomobil Kanalda Ters Uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.