Arnavutköy'de Otobüs ile Araç Çarpıştı

Arnavutköy'de, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralılar var, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, saat 19.20 sıralarında Arnavutköy Sultan Çelebi Mehmet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan yolcu otobüsü ile aynı istikamete giden otomobil çarpıştı. Kazada, yolcuların da aralarında bulunduğu yaralılar var. Olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
